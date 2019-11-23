مواطن يطالب بتفعيل يوم الخدج بالحفر

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

طالب المواطن عايد الشمري، والد أحد الأطفال الخدج بمحافظة حفر الباطن، الشؤون الصحية بإقامة فعاليات توعوية لآباء وأمهات الخدج وتفعيل اليوم العالمي بهذه المناسبة، بدلًا من تبديل توقيته ودمجه مع فعاليات أخرى.

وفي كلمة لـ”المواطن” قال الشمري: نحن كآباء لأطفال خدج نطمع في توعية أكبر من الحديث عن أسباب ولادة الخديج والوقاية من ولادة طفل خديج؛ لأننا لدينا أطفال ويفترض أن يتم الجزء الأكبر من التوعية لنا نحن.

وأضاف الشمري: بصفتي أدير حسابًا على تويتر يهتم بالطفل الخديج توجهت لمستشفى الأطفال بحفر الباطن وعرضت عليهم فكرة حملة توعية للأشخاص الذين لديهم أطفال خدج، وتتلخص في توعية الأهل بالمشاكل التي يمكن حدوثها لطفلهم الخديج مستقبلًا وتنفيذ محاضرة يلقيها أحد الأطباء في هذا الجانب وعقد لقاء مفتوح مع ذوي الخدج والإجابة عن استفساراتهم وإنشاء أركان مكملة لركن الطفل الخديج.

وأوضح أن المستشفى كان متعاونًا ومرحبًا بالفكرة، ولكن صدمنا بتعنت الشؤون الصحية ونظرتهم الاستعلائية وادعائهم بأنه تم التفاعل مع الخديج في يوم خاص به بالمستشفى، وأن هذا الركن هو اجتهاد منهم وهم غير ملزمين به.

وبيّن الشمري: مطالبنا هي تفعيل هذا اليوم في السنوات القادمة بشكل جيد، ومن خلال إقامة أركان مصاحبه تعالج مضاعفات الخدج مثل ركن أسنان الخدج وركن المخ والأعصاب وركن تغذية الخدج وبقية الأركان التخصصية.