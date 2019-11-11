مواعيد مباريات الأخضر الأولمبي بالدورة الدولية

المواطن - مروة نبيل

يستعد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، للمشاركة في منافسات الدورة الدولية الودية المقرر إقامتها في الإمارات، التي تستمر منافساتها حتى يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري.

وتأتي مشاركة الأخضر الأولمبي في الدورة الدولية الودية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، والمؤهلة إلى دور الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

مواعيد مباريات الأخضر:

ويبدأ الأخضر الأولمبي مشواره في الدورة الدولية الودية بمواجهة كوريا الجنوبية، عند الساعة 2:45 مساء بعد غد الأربعاء، على ملعب شباب الأهلي دبي، ويواجه بعد ذلك الإمارات، عند الساعة 6:15 مساء يوم 15 نوفمبر، على الإستاد ذاته.

ويلعب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مع نظيره البحريني، عند الساعة 6:15 مساء يوم 17 نوفمبر، على ملعب ذياب عوانة، ثم يُلاقي أوزبكستان، عند الساعة 6:15 مساء يوم 19 من الشهر ذاته، على ملعب شباب الأهلي دبي.

يُذكر أن الأخضر الأولمبي يتواجد في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي تضم منتخبات اليابان، سوريا وقطر.