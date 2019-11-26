مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نعيم البكر عن موعد مباريات الأدوار الإقصائية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال البكر خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “دور الـ32 سيقام بين 3 – 7 ديسمبر خلال مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج العربي، ودورالـ16 سيقام بتاريخ 1 – 3 يناير”.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات خلال تصريحاته التلفزيونية: “دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين سيقام بتاريخ 16 – 18 يناير، ودور نصف النهائي سيكون 15 – 16 مارس”.

وتُقام الآن مراسم قرعة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى باقي الأدوار الإقصائية وحتى المباراة النهائية.