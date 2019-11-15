مواعيد مباريات اليوم بـ تصفيات أمم إفريقيا

المواطن - مروة نبيل

يُقام، مساء اليوم الجمعة، 4 مباريات ضمن الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

تصفيات أمم إفريقيا

وتنطلق مباريات اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2021، بمواجهتي زيمبابوي ضد بوتسوانا، والمنتخب التنزاني الأول لكرة القدم ونظيره غينيا الاستوائية عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُقام مباراتان في تصفيات أمم إفريقيا 2021 عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، حيث يلعب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم ضد نظيره الموريتاني، ويواجه منتخب تونس نظيره المنتخب الليبي.

وكانت مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2021 قد انطلقت قبل يومين، وشهدت مواجهات الأمس مفاجأة صادمة للجماهير، بعدما ظهر المنتخب المصري الأول لكرة القدم بمستوى مخيب للآمال.

وبدأ المنتخب المصري الأول لكرة القدم مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2021 بتعادل إيجابي على ملعبه ووسط جمهوره أمام كينيا، كما فجر منتخب جزر القمر مفاجأة بالفوز خارج أرضه على توجو.

وتمكن المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم حامل لقب النسخة الماضية، من بدء مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2021 بالفوز على زامبيا بخماسية دون رد.