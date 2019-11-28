مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

تُقام 24 مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم 2019/ 2020.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم في الدوري الأوروبي لكرة القدم عند الساعة 6:50 مساء بتوقيت السعودية، بـ3 مباريات بين كراسنودار وبازل، طرابزون سبور ضد خيتافي، وإف سي أستانا الكازاخستاني أمام مانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن تُقام 11 مباراة عند الساعة 8:55 مساء بتوقيت السعودية، حيث يلعب إسطنبول باشاكشهر مع روما، ويواجه سبورتنج براجا فريق وولفرهامبتون، ويستضيف يانج بويز نظيره بورتو، ويحل فينورد ضيفًا على جلاسكو رينجرز.

ويلعب سيسكا موسكو مع لودوجوريتس، ويحل فيرينكفاروسي ضيفًا إسبانيول، ويواجه سانت إتيان فريق جينت، ويستضيف ألكسندريا فريق فولفسبورج، ويُلاقي ألكمار نظيره بارتيزان، ويلعب ولفسبرجر مع مونشنجلادباخ.

وفي الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تُقام بقية مباريات اليوم في الدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث يلعب آرسنال مع آينتراخت فرانكفورت، ويستضيف كارباج أجدام فريق إشبيلية، ويحل دينامو كييف ضيفًا على مالمو.

ويستضيف لوجانو فريق كوبنهاجن، ويلعب سبورتنج لشبونة مع إيندهوفن، ويُلاقي فريق سيلتيك نظيره رين، ويحل كلوج ضيفًا على لاتسيو، ويُلاقي دوديلانج فريق أبويل نيقوسيا، ويلعب فيتوريا جيماريش مع ستاندر لياج، ويواجه روزنبورج تروندهايم فريق لاسك لينز.