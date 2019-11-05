مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

تُقام 8 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020، أبرزها مواجهات برشلونة ضد سلافيا براغ، ليفربول أمام جينك، وتشيلسي مع أياكس أمستردام.

موعد مباريات اليوم

وستنطلق مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 2020، عند الساعة 9:55 مساء بتوقيت السعودية، بمباراتي برشلونة الإسباني ضد سلافيا براغ، وزينيت بطرسبورغ أمام لايبزيج الألماني.

ومن المقرر أن تُقام بقية مباريات اليوم عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، حيث يستضيف نابولي الإيطالي نظيره ريد بول سالزبورج، ليفربول مع جينك البلجيكي، وليون الفرنسي ضد بنفيكا البرتغالي.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا نظيره ليل الفرنسي، ويحل أياكس أمستردام الهولندي ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي، ويلعب بروسيا دورتموند والإنتر في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.