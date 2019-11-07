مواعيد مباريات اليوم في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

تستكمل منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم، حيث تُقام 5 مباريات؛ أبرزها مواجهة التقدم ضد الاتفاق.

ويلعب الشعلة ضد الصقور، عند الساعة 3:15 مساء على ملعب نادي الشعلة، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التقدم نظيره الاتفاق، عند الساعة 3:25 مساء، على ملعب نادي النجمة.

ويحل الوشم ضيفًا على الطائي، عند الساعة 3:25 مساء، على ملعب نادي الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ويلعب الحجاز ضد ضمك، عند الساعة 3:45 مساء، على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران ضد نظيره الخلود، عند الساعة 6:10 مساء، على ملعب جامعة نجران.

وتأهل 15 فريقًا إلى منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وهم جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، أبها، المجزل، الجيل، الروضة، الأهلي، الصفا، الدرع، الفتح والنجوم.