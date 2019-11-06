موديز تخفض تصنيف لبنان متعللة بخطر التخلف عن السداد

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خفضت موديز يوم أمس الثلاثاء تصنيفها للبنان إلى Caa2، متعللة بتنامي احتمالات إعادة جدولة دين ستصنفها على أنها تخلف عن السداد، في أعقاب احتجاجات أطاحت بالحكومة وهزت ثقة المستثمرين.

وتصنف موديز تصنيفات Caa على أنها عالية المخاطر للغاية.

وقالت الوكالة: ”في غياب تغيير سريع وكبير للسياسة، فإن تدهورًا سريعًا لميزان المدفوعات ونزوح الودائع سيهبطان بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر أو أقل، مما سيؤجج مزيدًا من الاستياء الاجتماعي ويقوض القدرة على خدمة الدين ويهدد بشكل متزايد جدوى ربط العملة“.

وأدت احتجاجات استمرت لعدة أسابيع إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وتوقف فرص إصلاحات في ميزانية 2020، ومزيد من السحب من احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.