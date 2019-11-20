مورينيو مديرًا فنيًا لـ توتنهام

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي رسميًا، اليوم الأربعاء، عن تولي البرتغالي جوزيه مورينيو، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد حتى عام 2023.

وكان نادي توتنهام قد قرر إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من منصبه، أمس الثلاثاء، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

وأشاد توتنهام عبر موقعه الرسمي بالبرتغالي مورينيو، وقال: “أحد أنجح المدربين في العالم، حيث فاز بـ25 لقبًا كبيرًا، كما يشتهر ببراعته على المستوى التكتيكي”.

وتحدث رئيس نادي توتنهام دانييل ليفي عن مورينيو قائلًا: “جوزيه لديه خبرات كبيرة، وينجح في التأثير على الفرق، وهو متميز بشكل رائع على المستوى الفني”.

وتابع خلال تصريحاته لموقع توتنهام الرسمي: “لقد حصل على تقدير كبير في كل فريق قام بتدريبه.. نعتقد أنه سيمنح توتنهام طاقة إيجابية وحماساً في غرفة الملابس”.

ويحلم البرتغالي جوزيه مورينيو بأن يصبح أول مدير فني، يحقق بطولات كبرى مع 3 أندية إنجليزية مختلفة، حيث سبق ودرب تشيلسي ومانشستر يونايتد.