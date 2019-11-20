مورينيو يخون عشاق تشيلسي بسبب توتنهام

المواطن - محمد سمعه

قرر مجلس إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بعد إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو.

وبعد أن تولى مورينيو تدريب توتنهام، أعاد هذا الأمر إلى أذهان عشاق نادي تشيلسي الإنجليزي تصريحًا شهيرًا لمورينيو وقتها حيث قال في عام 2015، إنه لن يُدرب فريق توتنهام حبًا واحترامًا لجماهير البلوز.

ومن المعروف أن المنافسة شرسة للغاية بين توتنهام وتشيلسي كونهما متواجدين في العاصمة البريطانية لندن.

بالطبع أتى تصرف مورينيو ليضرب بتصريحه الشهير عرض الحائط، ويُغضب جماهير تشيلسي بعد أن خان المدرب البرتغالي وعده لهم.

وكان نادي توتنهام قد قرر إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من منصبه، أمس الثلاثاء، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

وأشاد توتنهام عبر موقعه الرسمي بالبرتغالي مورينيو، وقال: “أحد أنجح المدربين في العالم، حيث فاز بـ25 لقبًا كبيرًا، كما يشتهر ببراعته على المستوى التكتيكي”.

وتحدث رئيس نادي توتنهام دانييل ليفي عن مورينيو قائلًا: “جوزيه لديه خبرات كبيرة، وينجح في التأثير على الفرق، وهو متميز بشكل رائع على المستوى الفني”.

وتابع خلال تصريحاته لموقع توتنهام الرسمي: “لقد حصل على تقدير كبير في كل فريق قام بتدريبه.. نعتقد أنه سيمنح توتنهام طاقة إيجابية وحماسًا في غرفة الملابس”.

ويحلم البرتغالي جوزيه مورينيو بأن يصبح أول مدير فني، يحقق بطولات كبرى مع 3 أندية إنجليزية مختلفة، حيث سبق ودرب تشيلسي ومانشستر يونايتد قبل تدريبه لنادي توتنهام.

سعادة بقدوم المدرب البرتغالي

وأعربت جماهير نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن سعادتها بتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لخبراته الكبيرة.

نجاح مميز لـ مورينيو

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بإمكانيات البرتغالي مورينيو مدرب توتنهام، مؤكدة أنه لديه بصمات واضحة في جميع الفرق التي دربها.

ولفتت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، إلى أن مورينيو نجح في حصد لقب الدوري في جميع الدول التي درب فيها، وهي؛ البرتغال مع بورتو، إنجلترا مع تشيلسي، إيطاليا مع إنتر ميلان وإسبانيا مع ريال مدريد، قبل أن يُدرب توتنهام.