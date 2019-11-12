موسم الرياض نار بـ 6.5 مليون زائر

المواطن - الرياض

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أن موسم الرياض حقق رقمًا قياسيًا في عدد الزائرين للفعاليات خلال الأسابيع الماضية.

وقال آل الشيخ : “الحمد الله وصلنا ستة ونص مليون زائر إلى اليوم .. نار موسم الرياض”.

وتستقبل وجهات موسم الرياض المواطن والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة هي: الرياض بوليفارد وواجهة الرياض ومعرض الرياض للسيارات ورياض ونتروندرلاند وملاعب الرياض والحي الدبلوماسي والمربع والملز ووادي نمار ونبض الرياض ورياض سفاري وصحاري الرياض.