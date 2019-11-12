موسم الرياض يجمع أباطرة الأنمي في البوليفارد

المواطن - الرياض

يفتتح معرض الأنمي السعودي أبوابه لزوار موسم الرياض ولمحبي وعشاق الأنمي الياباني، حيث تنتظرهم العديد من الفعاليات والعروض المسرحية والغنائية والجلسات النقاشية طوال أيام المعرض والذي تبدأ فعالياته يوم الخميس 14 نوفمبر ويستمر حتى يوم السبت 16 نوفمبر 2019م.

ويعد معرض الأنمي السعودي أكبر حدث للأنمي في الشرق الأوسط، حيث يمزج بين شخصيات الأنمي الكلاسيكية والحديثة، بتواجد 70 شخصية أنمي من أكبر الاستديوهات العالمية، إضافةً إلى متجرٍ لبيع المنتجات الخاصة بالأنمي للزوار، كما سيستمتع زوار المعرض بتذوق الوجبات اليابانية المستوحاة من عالم الأنمي.

كما سيكون محبو الأنمي على موعدٍ مع عدد من الحفلات الغنائية التي يقيمها أبرز مغني أفلام الأنمي الشهيرة، مثل: الفرقة اليابانية “لينكد هورايزون” والتي غنت شارة البداية لأنمي هجوم العمالقة، وسامي كلارك الذي غنى شارة البداية للمسلسلين الكرتونيين الأشهر في الثمانينات “غريندايزر” وجزيرة الكنز.

وتحظى الأنمي اليابانية بجماهيرية كبيرة في المملكة، إذ ارتبطت بطفولة الكثير منهم منذ السبعينيات الميلادية وحتى اليوم، عبر العديد من أفلام الأنمي المدبلجة التي كانت تعرض على القنوات التلفزيونية، ويأتي في مقدمتها الكابتن ماجد، الذي يتواجد مؤلفه ورسام شخصيته الرئيسية “يويشي تاكاهاشي” ضمن حضور المعرض، كما سيكون أحد ضيوف جلسات النقاش.

هذا ويقام معرض الأنمي على أرض المعارض في منطقة الرياض بوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض، وشهدت المنطقة عدة معارض ترفيهية وثقافية متخصصة خلال فترة الموسم، مثل: معرض الصيد والصقور، ومعرض أنا عربية، ومهرجان الألعاب، ومعرض استكشاف الإنسان للفضاء، ومعرض ستان لي سوبر كون الرياض.