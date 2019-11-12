موسم الرياض يغلق وادي نمار بسبب الأمطار

موسم الرياض يغلق وادي نمار بسبب الأمطار

2019/11/12
الساعة 5:16 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض وقف الفعاليات في وادي نمار بسبب الأمطار والأحوال الجوية.

وقال الموسم في تغريدة لها: تم إغلاق منطقة وداي نمار اليوم بسبب الظروف الجوية مع استمرار العمل في كافة مناطق الموسم.
والمعروف أن وجهات موسم الرياض تستقبل المواطن والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة هي : الرياض بوليفارد وواجهة الرياض ومعرض الرياض للسيارات ورياض ونتر وندرلاند وملاعب الرياض والحي الدبلوماسي والمربع والملز ووادي نمار ونبض الرياض ورياض سفاري وصحارى الرياض.

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