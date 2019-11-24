موعد أول مباراة لـ الهلال في المونديال

المواطن - محمد سمعه

كشف الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر عن موعد المباراة الأولى لفريق الهلال ببطولة كأس العالم للأندية التي تُقام شهر ديسمبر المقبل.

وذكر حساب الهلال أن الزعيم بطل آسيا سيواجه الترجي التونسي بطل قارة إفريقيا يوم السبت 14 ديسمبر المقبل، حيث تُقام المباراة ضمن مواجهات الدور الثاني من مونديال الأندية على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

وقدم نادي الهلال ملحمة كروية أكثر من رائعة في دوري أبطال آسيا 2019، انتهت بحصد اللقب الغالي على حساب نادي أوراوا الياباني اليوم الأحد في أرض الساموراي.

واستحق جمهور الهلال المباركة والثناء على دعم الفريق بقوة، منذ انطلاق البطولة وحتى الوصول إلى خط النهاية بالتتويج والتأهل لكأس العالم للأندية.

وكان الهلال فاز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز الهلال ذهابًا في الرياض بهدف، وبثنائية في اليابان اليوم.

وفي مباراة الإياب، نجح اللاعب سالم الدوسري في إحراز الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة الخامسة والسبعين، من عمر المباراة.

وأحرز الفرنسي غوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.