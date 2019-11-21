موعد إعلان أهلية حساب المواطن

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أن نتائج الأهلية للدورة الـ 24 لشهر نوفمبر صدرت بتاريخ 22 / 10 / 2019 وسيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج.

وأضاف حساب المواطن ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع “تويتر” أنه بالإمكان معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية).

تسجيل حساب المواطن:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير من العام الجديد، عبر الرابط التالي (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

شروط أهلية حساب المواطن:

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.