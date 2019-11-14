موعد إعلان أهلية حساب المواطن

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على العديد من التساؤلات بشأن موعد إعلان نتائج الأهلية الخاصة بالمتقدمين للحصول على دعم البرنامج.

وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، صباح اليوم الخميس، إنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج وبالإمكان معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية).

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج إنه في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزم تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية ومن ثم التوجه إلى أيقونة دارسة الأهلية وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لدى المستفيد.

ولفت حساب المواطن إلى أنه في حال تم تجاوز مدة تقديم الاعتراض 3 أشهر، يلزم الضغط على أيقونة إعادة تقديم الطلب ليتم دراسة الأهلية مرة أخرى.

ويتم صرف التعويض بأثر رجعي لمدة لا تتجاوز 6 دورات دفع سابقة بشرط انطباق معايير الاستحقاق وشروط الأهلية.

وكان برنامج حساب المواطن أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.