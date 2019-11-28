موعد إيداع حساب المواطن لمن تمت دارسة الأهلية

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حسابات المستفيدين الذين تمت دراسة أهليتهم بعدما تقدموا بطلبات جديدة أو باعتراضات على عدم الأهلية في الدفعات السابقة.

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالاً من مواطن قال فيه :” أنا مسجل جديد ووصلتني رسالة ” تمت دارسة الأهلية وحالة الطلب مكتمل كليًا” ثم جائتني رسالة “تم التحقق من الآيبان” متى يتم الصرف ؟

وردت خدمة المستفيدين بالقول : هذه الرسالة إجراء تقني روتيني وتعني أنه تم التحقق من صحة حسابك البنكي وربطه بطلبك في حساب المواطن ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ 10 ديسمبر.

وكان برنامج حساب المواطن أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 26 استحقاق شهر يناير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.