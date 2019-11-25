موعد الترشح لجوائز الإعلام السياحي

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

أعلن المركز العربي للإعلام السياحي عن بدء استقبال الترشح لـ جوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2020؛ حيث أقرت اللجنة الخاصة بالجوائز في الدورة الـ12، مواعيد محددة للترشح واستقبال جميع المرشحين حتى 15 ديسمبر المقبل.

وأقرت اللجنة مواعيد التصويت التي تبدأ عقب إغلاق باب الترشح مباشرة في 16 ديسمبر 2019، وتستمر حتى 15 فبراير 2020، ولمدة 60 يومًا.

وقد أقرت لجنة الجوائز نظامًا جديدًا يسمح بتوسيع وزيادة عدد المصوتين للمشاركين في المسابقة عبر الموقع الإلكتروني، ومنصة تويتر وبقية مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عدد علامات الإعجاب.

وتجمع اللجنة المشرفة على الجوائز كل ما حصل عليه المشارك في كل المنصات، وتقسم الدرجات النهائية للمرشح على النحو التالي: 70% من التصويت ومنصات التواصل، و30% من اللجنة الأكاديمية المتخصصة المكونة من إعلاميين وأساتذة متخصصين بالسياحة العربية والإعلام ينتمون إلى مختلف الدول العربية.

وفي تعليق ذي صلة، قال الخبير الدولي في الإعلام السياحي خالد آل دغيم، إن السعوديين حققوا على مدى السنوات الماضية 55 مركزًا متقدمًا، متصدرين الدول العربية في الفئات المختلفة، متوقعًا أن يحقق السعوديون في دورة 2020 الصدارة للعام الرابع على التوالي.

وأَضاف آل دغيم: إن هذه فرصة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين، والهيئات والمؤسسات المعنية بالإعلام والسياحة، للمشاركة في مسابقة (جوائز الإعلام السياحي العربي)، وتحقيق مراكز متقدمة للمتسابقين السعوديين تعكس ما حققته بلادنا الغالية على كافة الأصعدة، وفي الإعلام والسياحة على وجه الخصوص، وتعكس أيضًا ما توليه قيادتنا الحكيمة من اهتمام لتنمية وطننا وفق رؤية 2030 التي وضعت المواطن محور التطوير والاهتمام.