موعد تطبيق الدوام الشتوي بمدارس الطائف
على كافة مراحل التعليم

موعد تطبيق الدوام الشتوي بمدارس الطائف

2019/11/12
الساعة 6:58 مساءً
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المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

أعلنت إدارة تعليم الطائف عن بدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي 1441هـ يوم الأحد المقبل الموافق 1441/3/20هـ، على كافة مراحل التعليم.

وأوضحت الإدارة في تعميم لها أن بداية الاصطفاف الصباحي ستكون الساعة الـ 7:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ 7:30 صباحًا، ويأتي ذلك نظرًا لطبيعة محافظة الطائف والمحافظات المرتبطة بها تعليميًّا، والتي تتفاوت فيها أوقات دخول الشتاء والصيف.

وأهابت الإدارة بضرورة الالتزام بمواعيد الحصص والانصراف والتنويه على منسوبي المدرسة والطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

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