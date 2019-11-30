موعد صرف الدفعة الجديدة من #حساب_المواطن .. التسجيل مستمر
سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين ديسمبر المقبل

موعد صرف الدفعة الجديدة من #حساب_المواطن .. التسجيل مستمر

2019/11/30
الساعة 12:35 مساءً
- ‎فيحساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بموعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم، وهي الدفعة الـ25 والتي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين ديسمبر المقبل.

وقال حساب المواطن: إنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة الخامسة والعشرين بتاريخ 10 ديسمبر.

التسجيل مستمر:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 26 استحقاق شهر يناير من خلال الرابط التالي (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

شروط الأهلية

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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تركي الثبيتي
ضيف
تركي الثبيتي

طيب انا دخلت السجن بسبب دين وتوقف الدعم عني وش ذنب أبنائي يتوقف عنهم الدعم وهم ليس لهم ذنب
ولكن اقول حسبي الله ونعم الوكيل

أعجبني0لم يعجبني  رد
11 ساعة


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