موعد صرف حساب المواطن للدفعة الـ25

المواطن - الرياض

يترقب مستفيدو حساب المواطن إيداع الدعم للدفعة الجديدة لشهر ديسمبر، وهي الدفعة الـ25 والأخيرة في هذا العام 2019م.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء 10 ديسمبر المقبل حسب النظام المتبع في صرف الدعم.

ويتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وتقديم الدعم ليوم قبله أو تأخيره ليوم بعده في حال صادف الصرف يوم إجازة رسمية.

التسجيل مستمر:

يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 26 استحقاق شهر يناير من العام الجديد، من خلال الرابط التالي (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

شروط الأهلية

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.