موعد طرح تذاكر مباراة اعتزال القحطاني

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن موعد طرح تذاكر مباراة اعتزال نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني.

وأعلن آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن بيع تذاكر مباراة اعتزال ياسر القحطاني، بداية من يوم الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن تُقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في الأول من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة العديد من النجوم العالميين أمام الهلال.

وتأكدت مشاركة عدد من النجوم في مباراة اعتزال ياسر القحطاني وهم؛ الإيطالي أندريا بيرلو، الهولندي روبن فان بيرسي، الكاميروني صامويل إيتو، وأسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي.