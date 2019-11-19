موعد قرعة كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدمة من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشار بيان لجنة المسابقات إلى أن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين ستكون يوم الاثنين الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري، عند الساعة 7:15 مساء في العاصمة الرياض.

ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 4 حتى 7 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك خلال مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس الخليج العربي.

وتأهل إلى دور الـ32 كل من؛ جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، المجزل، أبها، الجيل، الروضة، الأهلي، الصفا، الدرع، الفتح، النجوم، الشعلة، الاتفاق، الطائي، ضمك، نجران، الخليج، العين، الأخدود، العربي، الاتحاد، العدالة، النصر، أُحد، الرائد، التعاون، الفيصلي والشباب.