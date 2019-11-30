موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

المواطن - محمد سمعه

تُقام، غدًا الأحد، مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019- 2020.

وستنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُنقل المباراة على قنوات DIGI SPORT 1 HD ROMANIA، CBC SPORT HD، LA LIGA TV BAR.

وقبل إقامة مباراة مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، كان برشلونة تمكن من الفوز على نادي بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، أما نادي أتلتيكو مدريد فخسر من فريق يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد سجله اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا.

يذكر أن البارشا يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، قبل إقامة مباراة مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، بينما يتواجد نادي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

وكان البارشا فاز على نادي ليجانيس بثنائية مقابل هدف يوم السبت الماضي في الجولة الرابعة عشرة، قبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، بينما تعادل نادي أتلتيكو مدريد مع فريق غرناطة بهدف لكل فريق.

ويأمل البارشا بقيادة مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، من أجل العودة لصدارة الدوري الإسباني، التي ذهبت اليوم لنادي ريال مدريد، عقب انتصاره اليوم السبت على نادي ديبورتيفو ألافيس.

وقبل إقامة مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، أعلن نادي برشلونة، مساء أمس الجمعة، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الفرنسي عثمان ديمبلي خلال مباراة بوروسيا دورتموند التي أُقيمت الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وقال برشلونة في بيان رسمي عبر موقع الإلكتروني: “أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها عثمان ديمبلي، أنه يُعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن، والوقت التقريبي لغيابه حوالي 10 أسابيع”، مما يعني غيابه عن مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة التي تُقام غدًا الأحد.