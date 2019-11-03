موعد مباراة #الاتحاد والوصل

المواطن - محمد سمعه

يستقبل نادي الاتحاد غدًا الاثنين، نادي الوصل الإماراتي ضمن منافسات إياب دور ثمن النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وستنطلق مباراة الاتحاد والوصل في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

جدير بالذكر أن الاتحاد فاز في مباراة الذهاب بالإمارات بنتيجة 2-1 حيث أُقيمت المباراة يوم 23 أكتوبر الماضي، على ملعب زعبيل بنادي الوصل.

وسجل هدفي الاتحاد في شباك الوصل البرازيلي رومارينيو، بينما سجل للوصل اللاعب ويلتون سواريز.

وقبل مباراة الوصل، تلقى نادي الاتحاد أربع هزائم متتالية في دوري الأمير محمد بن سلمان؛ حيث خسر العميد من الحزم والوحدة وأبها ثم الأهلي.

ويسعى الفريق الاتحادي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له العبور لدور الثمانية في البطولة بشكل جيد.

وفي ظل بحث إدارة العميد عن ضم مدرب أجنبي، دخل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الأهلي والتعاون السابق، في قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأول بالاتحاد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

ويعد جوزيه جوميز المرشح الأقرب لتدريب الاتحاد، وذلك بسبب الخبرات الجيدة التي يتمتع بها عن الدوري السعودي حيث درب التعاون في الفترة من عام 2014 حتى عام 2016، ودرب الأهلي في عام 2016 لكنه لم يستمر طويلًا.

من ناحية أخرى، تفكر الإدارة الاتحادية في استقطاب ثلاثة لاعبين أجانب في فترة الانتقالات الشتوية، حيث سيتم التعاقد مع لاعب خط وسط وجناح وصانع لعب.

وتتجه الإدارة الاتحادية إلى قيد الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي في قائمة الفريق بدلًا من اللاعب السابق التشيلي لويس خيمينيز الذي رحل مؤخرًا.