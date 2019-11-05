موعد مباراة السعودية ضد أفغانستان
في التصفيات الآسيوية

موعد مباراة السعودية ضد أفغانستان

2019/11/05
الساعة 8:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يلعب منتخب السعودية ضد أفغانستان، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر، مباراة منتخب السعودية تحت 19 عامًا ضد أفغانستان عند الساعة 7.05 مساء.

ويأمل الأخضر الشاب بقيادة بندر باصريح في الظهور بمستوى مميز خلال مباراة السعودية ضد أفغانستان المقبلة، وحصد الثلاث نقاط في بداية مشواره بالتصفيات الآسيوية.

ويتواجد الأخضر الشاب في المجموعة السادسة بجوار منتخبات أوزبكستان، الهند وأفغانستان ضمن التصفيات الآسيوية التي ستنطلق منافساتها في مدينة الخُبر، مساء يوم غد الأربعاء.


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