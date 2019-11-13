موعد مباراة السعودية وأوزبكستان

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي، لمواجهة المنتخب الأوزبكي غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وستنطلق مباراة السعودية وأوزبكستان في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب باختاكور المركزي في أوزبكستان.

وستنقل القنوات الرياضية السعودية HD 1 مباراة السعودية ضد أوزبكستان.

ويطمح الأخضر إلى تحقيق الفوز، بعد التعادل السلبي في الجولة الرابعة مع المنتخب الفلسطيني في مدينة رام الله الفلسطينية.

وتحدث الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر عن المواجهة المرتقبة قائلًا: “مباراة مهمة خاصة بعد النتائج السابقة في التصفيات، لذلك يجب أن نكون بنفس مستوى القوة التي لعبنا بها في المباراة الماضية ضد منتخب فلسطين، وعلى أتم استعداد لحسم صدارة المجموعة الرابعة”.

وتابع: “مباراتنا أمام أوزبكستان ستكون ثالث مباراة لنا خارج أرضنا من أصل 4 مباريات لعبناها في التصفيات الآسيوية، لذا نسعى بالخروج من هذه المواجهة بنتيجة إيجابية، في المقابل يجب علينا استغلال اللعب على أرضنا في الجولات القادمة”.

وأضاف مدرب الأخضر: “منتخب أوزبكستان من المنتخبات المميزة في قارة آسيا وجميع المنتخبات التي تلاقيه تجد صعوبة حينما تواجهه، كوني مدربًا يجب عليّ أن أعرف نقاط القوة والضعف لدى منافسنا”.

أما الحارس محمد العويس علّق على مباراة المنتخب السعودي ضد أوزبكستان قائلًا: “ندرك بأن مواجهتنا أمام منتخب أوزبكستان تُمثل الصدارة لذلك تحظى بأهمية كبيرة، ونسعى من خلالها إلى تحقيق الفوز”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد أوزبكستان قائلًا: “حينما تضم مجموعتك منتخبات متطورة فإن هذا يجعل أمر خسارة النقاط محتملًا، الأهم أن نتعامل مع كل مباراة بشكل إيجابي ولا نخسر نقاطها كاملة”.