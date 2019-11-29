موعد مباراة السعودية والبحرين

المواطن - محمد سمعه

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، غدًا السبت نظيره البحريني في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الخليج لكرة القدم.

وستُقام مباراة السعودية والبحرين غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وكان الأخضر خسر في الجولة الأولى من المنتخب الكويتي بثلاثية مقابل هدف، أما المنتخب البحريني فتعادل بدون أهداف مع منتخب سلطنة عُمان.

وسيقاتل الأخضر بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام البحرين للإبقاء على حظوظه في المنافسة على البطولة الخليجية.

وعاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الخميس إلى تدريباته، وذلك استعدادًا لمواجهة البحرين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج لكرة القدم.

ويواصل الأخضر اليوم الجمعة تدريباته على ملعب التدريب بأسباير في تمام السادسة مساءً.

وقسم رينارد لاعبي الأخضر إلى مجموعتين، حيث ضمت الأولى لاعبين شاركوا في مباراة الكويت واكتفوا بتمارين استرجاعية، وخصص رينارد للمجموعة الثانية تمارين اعتيادية بدأت بالإحماء ثم تمرين التمرير.