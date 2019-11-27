موعد مباراة السعودية والكويت

المواطن - محمد سمعه

يتلقي المنتخب السعودي اليوم الأربعاء في بطولة كأس الخليج لكرة القدم، بشقيقه المنتخب الكويتي وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى.

وستنطلق مباراة السعودية والكويت اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب عبدالله بن خليفة ملعب نادي الدحيل في قطر.

وقبل مباراة السعودية والكويت، تحدث رينارد عن المشاركة في البطولة قائلًا: “نسعى من خلال كأس الخليج العربي لتقديم الأفضل رغم الظروف التي نمر بها في أولى لقاءاتنا لعدم انضمام لاعبي الهلال لمشاركتهم في نهائي دوري أبطال آسيا”.

وتابع: “تحضيراتنا لهذه المشاركة جيدة من خلال لعبنا مباراتين قويتين، الأولى أمام منتخب أوزبكستان قدمنا فيها مستوى جيدًا، والثانية أمام منتخب باراغواي والتي بدأناها بتشكيلة مختلفة عن مباراتنا الأولى وقدمنا فيها مستوى جيدًا”.

وأضاف مدرب منتخب السعودية الأول قائلًا: “أمر طبيعي أن نفتقد اللاعبين وذلك حال كرة القدم، فقدنا في هذه البطولة ثلاثة لاعبين أساسيين محمد العويس وعبدالله مادو وأخيرًا محمد البريك بسبب الإصابة”.

وتابع رينارد: نعرف المنتخب الكويتي جيدًا ونحن مستعدون لمواجهته.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي، تقابل مع المنتخب الكويتي في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة خليجي 23 قبل عامين وفاز الأخضر بثنائية مقابل هدف.