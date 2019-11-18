موعد مباراة السعودية وباراجواي

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي، لمواجهة منتخب باراجواي وديًا غدًا الثلاثاء ضمن مباريات أجندة الفيفا.

وستنطلق مباراة السعودية وباراجواي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

وقبل مواجهة منتخب باراجواي، كان الأخضر حقق فوزًا هامًا على حساب منتخب أوزبكستان يوم الخميس الماضي بنتيجة 3-2 في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتمكن الأخضر من تحقيق الفوز للمرة الأولى على حساب منتخب أوزبكستان في أرضه بفضل ثنائية اللاعب سلمان الفرج والهدف الثالث الذي أحرزه اللاعب سالم الدوسري.

وعانى نجم وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالله الخيبري، من آلام في عضلة الفخذ الأمامية، الأمر الذي تسبب في عدم استكماله لمران الأخضر أمس الأحد.

ويتصدر المنتخب السعودي الأول ترتيب مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم منتخب اليمن بـ5 نقاط، يليه فلسطين وسنغافورة برصيد 4 نقاط لكل منهما.