موعد مباراة السوبر الإفريقي

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير إعلامية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيُقيم مباراة الزمالك المصري والترجي الرياضي التونسي في بطولة كأس السوبر الإفريقي منتصف فبراير 2020.

وستُقام مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا 2019.

جدير بالذكر أن الترجي حصد لقب دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، بينما حصد الزمالك لقب الكونفيدرالية على حساب نادي نهضة بركان المغربي في شهر مايو الماضي.

وكان الرجاء البيضاوي المغربي بطل الكونفيدرالية في عام 2018، تُوج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي يوم 29 مارس الماضي.

وحسم الترجي لقب دوري الأبطال موسم 2018-2019، وذلك بعد قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي اعتبر نادي الوداد منسحبًا من المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في جولة الإياب من الدور النهائي يوم 31 مايو الماضي.

وقرر الوداد الانسحاب بسبب تعطل تقنية الـVAR خاصة أنها لم تعمل لحسم مصير الهدف الذي أحرزه الفريق المغربي في شباك الترجي، وقام الحكم وقتها بإلغاء الهداف بداعي التسلل.