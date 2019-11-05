موعد مباراة النصر والفيصلي في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة النصر والفيصلي المؤجلة من الجولة السادسة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر والفيصلي:

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، مباراة النصر والفيصلي عند الساعة 7:55 مساء يوم غد الأربعاء، ومن المتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا؛ نظرًا لقوة المواجهة والمستوى المميز الذي يُقدمه الفريقين.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة النصر والفيصلي غدًا، فيما يطمح عنابي سدير في مواصلة نتائجه الإيجابية وخطف الثلاث نقاط.

وقبل مباراة النصر والفيصلي غدًا، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع عنابي سدير صاحب المركز الرابع.

يُذكر أنه في حال نجح النصر أو الفيصلي في تحقيق الفوز في المباراة المؤجلة، فإن الفريق الفائز سيتعادل في عدد النقاط مع الهلال متصدر الترتيب برصيد 20 نقطة.