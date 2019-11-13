موعد مباراة #طبرجل و #الشباب بكأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

تُختتم مباريات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طبرجل والشباب.

ويلعب طبرجل والشباب على ملعب جامعة الجوف، عند الساعة 3:30 مساء، ويطمح الليوث السير على خطى الكبار، وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ32، خاصة أنه يسير بشكل مميز تحت قيادة مدربه خورخي ألميرون.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طبرجل استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق مفاجأة والإطاحة بفريق الشباب من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي السياق ذاته، أسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة طبرجل والشباب للحكم عبدالله النحيت، ويُساعده سعد الشبرمي وعبدالرحيم الشمري، وعبدالله العنزي الحكم الرابع.