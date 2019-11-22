موعد مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول

المواطن - محمد سمعه

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لخوض مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

ويسعى المدرب يورجن كلوب لقيادة الريدز في مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول إلى تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى النقطة السابعة والثلاثين، والانفراد شيئًا فشيئًا بصدارة الدوري الإنجليزي.

وستُقام مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سيلهرست بارك معقل نادي كريستال بالاس غدًا السبت.

وقبل إقامة مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول، كان ليفربول تمكن من الفوز على نادي مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في مباراة أُقيمت يوم 10 نوفمبر الجاري على ملعب الأنفيلد معقل الريدز.

وكان المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أبدى استياءه من الطاقم التحكيمي لـ مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، بسبب شعوره بالظلم التحكيمي، حيث رفض كلوب التعليق على حديث جوارديولا، مضيفًا أنه سيُعد الفريق بشكل جيد لـ مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول.

جدير بالذكر أنه قبل إقامة مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول، أكد تقرير صحافي، اليوم الجمعة، أن هناك خطرًا قد يُعرقل انطلاقة المصري الدولي محمد صلاح مع فريقه ليفربول في الموسم الرياضي الجديد.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية، إلى أن منتخب مصر الأولمبي نجح في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، بعد تغلبه على جنوب إفريقيا وصعوده إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

ولفتت “ميرور” إلى أن محمد صلاح مرشح للانضمام إلى صفوف منتخب مصر تحت 23 عامًا، كأحد اللاعبين الثلاثة فوق السن، والذي يتم السماح لهم بالمشاركة مع كل فريق في منافسات الأولمبياد.

وكان اللاعب الإنجليزي جيمس ميلنر لاعب ليفربول، احتفل أمس الخميس قبل مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول بمرور 18 عامًا على ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي بقميص نادي ليدز يونايتد.