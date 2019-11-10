موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

المواطن - محمد سمعه

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي المثيرة في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي، حيث تُقام اليوم الأحد على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول.

وستنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وستقوم قنوات” DIEMA SPORT 2 HD, DIGI SPORT 1 HD HUNGARY, RMC SPORT 1″ بنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.

وفي وقت سابق، أكد اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين نجم نادي مانشستر سيتي أنه غير مهتم بأرقام مان سيتي السيئة ضد ليفربول في ملعب الأنفيلد.

وقال دي بروين: طموحي دائمًا هو الفوز بالبطولات ولكي تُحقق هذا الأمر، يجب عليك أن تفوز على الأفضل ونحن فقط نقوم بعملنا ونستعد بهدوء للمباراة.

وأضاف دي بروين: اللاعبون المحترفون يودون اللعب أمام 50 ألفًا أو 60 ألفًا أو ربما 70 ألفًا من الجماهير وهذا سيكون شيئًا ممتعًا حقيقة، وغير مهتم بتفوق ليفربول في الدوري الإنجليزي، كل ما نريد فعله هو الاستعداد بشكل جيد.

وقبل المباراة، يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

وإذا تمكن مانشستر سيتي من الفوز على ليفربول فسيصعد السيتزنز إلى المركز الثاني برصيد 28 نقطة خلف ليفربول بفارق ثلاث نقاط.

جدير بالذكر أن اللاعب الإنجليزي كايل ووكر تقمص دور حارس المرمى في لقاء مانشستر سيتي وأتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بعد إصابة الحارس البرازيلي إيدرسون وطرد الحارس التشيلي كلاوديو برافو في المباراة.