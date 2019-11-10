موعد مباراة يوفنتوس وميلان

المواطن - محمد سمعه

ينتظر عشاق الكرة الإيطالية، انطلاق مباراة يوفنتوس وميلان التي تُقام اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2019-2020.

وستبدأ مباراة يوفنتوس وميلان في تمام الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب أليانز ستاديوم أرينا معقل يوفنتوس في مدينة تورينو الإيطالية.

وستنقل قنوات” ELEVEN SPORTS 1 BELGIUM, DIGI SPORT 1 HD HUNGARY, ARENA SPORT 4 HD CRO” مباراة يوفنتوس وميلان.

وكان يوفنتوس فاز في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي على فريق تورينو بهدف دون رد يوم 2 نوفمبر الجاري، بينما خسر ميلان من نادي لاتسيو بنتيجة 2-1 يوم الأحد الماضي في الجولة ذاتها.

وقبل إقامة مباراة يوفنتوس وميلان، يحتل نادي يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

وسبق لـ يوفنتوس أن واجه نادي ميلان في السوبر الإيطالي الذي أُقيم في أراضي المملكة في أبريل الماضي، حيث فاز اليوفي بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان يوفنتوس نجح في التعاقد مع اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.