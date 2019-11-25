موعد مباراتي افتتاح خليجي 24

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الثلاثاء مباراتا افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الـ24 المقامة في قطر.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي قطر والعراق، حيث تبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي الإمارات واليمن، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وتتنافس ثمانية منتخبات خليجية بشراسة على نيل لقب كأس الخليج في النسخة الرابعة والعشرين التي تنطلق يوم الثلاثاء.

وانطلقت النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج في عام 1970 بالبحرين حيث شاركت 4 فرق وهي: “السعودية، قطر، الكويت والبحرين”.

ويُعد المنتخب الكويتي أكثر المنتخبات تتويجًا ببطولة كأس الخليج برصيد عشر بطولات كان آخرها في عام 2010، وكان المنتخب الكويتي أيضًا تُوج بـ كأس الخليج في عام 1970 ليكون الفائز بالنسخة الأولى في ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن المنتخب الكويتي هو الفريق الوحيد المُتوج ببطولة كأس الخليج في 4 نسخ متتالية أعوام 1970 و 1972 و 1974 1976.

يذكر أن اللاعب العراقي حسين سعيد هو أكثر اللاعبين تسجيلًا في نسخة واحدة ببطولة الخليج حيث أحرز 10 أهداف في نسخة عام 1979، بعد إحراز جاسم يعقوب 9 أهداف في نسخة 1976.