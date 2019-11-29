موعد مباراتي اليوم في كأس الخليج

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم الجمعة مباراتان في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين المقامة في قطر.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي الإمارات والعراق، حيث تنطلق في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي اليمن وقطر وتبدأ في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي.

وكان المنتخب العراقي فاز في الجولة الأولى على منتخب قطر بثنائية مقابل هدف، بينما فازت الإمارات على المنتخب اليمني بثلاثية دون رد.

من ناحية أخرى، يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، غدًا السبت نظيره البحريني في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الخليج لكرة القدم.

وستُقام مباراة السعودية والبحرين غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وكان الأخضر خسر في الجولة الأولى من المنتخب الكويتي بثلاثية مقابل هدف، أما المنتخب البحريني فتعادل بدون أهداف مع منتخب سلطنة عُمان.

وبدأت كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين يوم 26 نوفمبر الجاري وتنتهي في الثامن من ديسمبر المقبل.