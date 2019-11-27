موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم ثماني مباريات في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي فالنسيا الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في تمام الساعة الـ20:55 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ميستايا.

مباريات اليوم الأربعاء

أما باقي المباريات فهم كالتالي:

زينيت سان بطرسبرج الروسي ضد ليون الفرنسي في تمام الساعة الـ20:55 مساءً.

ليفربول الإنجليزي ضد نابولي الإيطالي في الحادية عشرة مساءً.

برشلونة الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني في تمام الحادية عشرة مساءً.

ليل الفرنسي ضد أياكس أمستردام الهولندي في تمام الحادية عشرة مساءً.

جينك البلجيكي ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي في تمام الحادية عشرة مساءً.

إنتر ميلان الإيطالي ضد سلافيا براغ التشيكي في تمام الحادية عشرة مساءً.

لايبزيج الألماني ضد بنفيكا البرتغالي في تمام الحادية عشرة مساءً.