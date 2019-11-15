موعد مباريات السعودية في خليجي 24

المواطن - محمد سمعه

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن مواعيد مباريات المنتخب السعودي وباقي المنتخبات المشاركة في بطولة خليجي 24، المقرر إقامتها في قطر.

وسيخوض المنتخب السعودي مباراته الأولى أمام منتخب الكويت يوم 27 نوفمبر على ملعب عبدالله بن خليفة.

أما المباراة الثانية للأخضر، فسوف تكون أمام منتخب البحرين يوم 30 نوفمبر على ملعب عبدالله بن خليفة.

أما المباراة الثالثة في دور المجموعات، فستكون أمام منتخب عُمان يوم 2 ديسمبر على ملعب عبدالله بن خليفة.

وجاء الأخضر في المجموعة الثانية بصحبة منتخبات الكويت والبحرين، وعُمان حامل لقب النسخة الماضية، وتواجد في المجموعة الأولى كل من قطر صاحبة الأرض، الإمارات، اليمن والعراق.

وقرر الاتحاد أن تنطلق بطولة كأس الخليج لكرة القدم، يوم 26 بدلًا من 24 نوفمبر الجاري، وتنتهي منافساتها في الثامن من شهر ديسمبر المقبل؛ نظرًا لمشاركة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكانت القرعة سُحبت من قبل بمشاركة 5 منتخبات فقط، لكن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج أعاد أمس الخميس إجراء القرعة بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين بالمشاركة.