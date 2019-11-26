موعد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

تُقام 8 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020، أبرزها مواجهتي يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، الريال ضد باريس سان جيرمان.

مباريات اليوم

وستنطلق مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 2020، عند الساعة 8:55 مساء بتوقيت السعودية، بمباراتي غلطة سراي التركي ضد كلوب بروج البلجيكي، ولوكوموتيف موسكو أمام باير ليفركوزن الألماني.

ومن المقرر أن تُقام بقية مباريات اليوم عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، حيث يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي فريق شاختار دونيتسك، يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، وسرفينا زافيزدا أمام بايرن ميونيخ.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، ويحل أوليمبياكوس الهولندي ضيفًا على توتنهام هوتسبير، ويلعب أتالانتا الإيطالي أمام دينامو زغرب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.