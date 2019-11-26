موعد مباريات اليوم في كأس الخليج
ضمن منافسات المجموعة الأولى

موعد مباريات اليوم في كأس الخليج

2019/11/26
الساعة 6:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تنطلق، مساء اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، التي تُقام في الدوحة بمشاركة 8 منتخبات، وتنتهي في الثامن من شهر ديسمبر المقبل.

مباريات اليوم

ويلعب منتخب قطر الأول لكرة القدم ضد نظيره العراقي، عند الساعة 7:30 مساء بتوقيت السعودية، على استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي.

ويطمح منتخب قطر في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في بداية مشواره ببطولة كأس الخليج العربي، فيما يسعى المنتخب العراقي للظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتضن استاد عبدالله بن خليفة مباراة منتخب الإمارات الأول لكرة القدم ضد نظيره اليمني، عند الساعة 9:30 مساء بتوقيت السعودية، ويدخل الفريقان اللقاء بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، للمنافسة على صدارة المجموعة الأولى.

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