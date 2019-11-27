موعد مباريات دور الـ32 في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواعيد مباريات دور الـ32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ32 في كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من الرابع وحتى السابع من ديسمبر المقبل، أثناء مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة نظيره الشباب، يوم 4 من ديسمبر المقبل، وفي اليوم ذاته، يحل الفيصلي ضيفًا على جدة على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويستضيف نجران فريق الفتح.

ويحل التعاون حامل لقب البطولة ضيفًا على العين، يوم 6 من ديسمبر المقبل، وفي اليوم ذاته، يستضيف النجوم فريق الأهلي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويلعب النصر مع البكيرية على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويلعب الصفا ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يوم 7 من ديسمبر المقبل، ويواجه الهلال نظيره الجبلين على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويلاقي فريق أبها نظيره العربي.

ويواجه الأخدود فريق أُحد، ويلعب الوحدة مع الخليج، يوم 3 ديسمبر، ويلاقي العدالة فريق الروضة، ويلعب الفيحاء مع الدرع، ويحل الجيل ضيفًا على ضمك، يوم 5 من الشهر ذاته، وفي اليوم التالي، يواجه الرائد فريق المجزل، ويلعب الاتفاق مع الطائي.