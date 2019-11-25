موعد وصول طائرة #الهلال إلى الرياض

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إخبارية عن موعد وصول طائرة الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال إلى مدينة الرياض، وذلك بعد تتويجهم ببطولة دوري أبطال آسيا أمس الأحد على حساب نادي أوراوا الياباني.

ومن المقرر وصول طائرة الهلال في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة إلى صالة الطيران الخاص بالرياض، ثم سيستقل أبطال الهلال حافلة مكشوفة تقوم بنقلهم من المطار إلى الدرعية للاحتفال بالبطولة هناك.

أعلن حساب موسم الدرعية عبر موقع ” تويتر” عن نفاد تذاكر الاحتفال ببعثة الهلال التي تصل اليوم إلى الرياض بعد التتويج بدوري أبطال آسيا.

وذكر حساب موسم الدرعية أن التذاكر نفدت، وسيكون الدخول فقط من نصيب من يحمل التذكرة لمشاركة نجوم الهلال احتفالهم بالتتويج الآسيوي في موسم الدرعية.

جدير بالذكر أن موسم الدرعية كان أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن إقامة احتفال ببعثة نادي الهلال حيث يُقام الحفل في مقر فعاليات الموسم بمناسبة التتويج بـ دوري أبطال آسيا في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم.