مونديال الأندية يشهد رقمًا غير مسبوق

المواطن - محمد سمعه

تشهد بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2019، رقمًا غير مسبوق للأندية العربية، وذلك بعد تأهل الهلال إلى المونديال عقب تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا الياباني.

ومنذ انطلاق مونديال الأندية في عام 2000، ستكون المرة الأولى التي تشارك فيها 3 أندية عربية في نسخة واحدة من المونديال، حيث يتواجد في نسخة 2019 كل من الهلال بطل آسيا والترجي التونسي بطل إفريقيا والسد القطري بطل الدوري القطري في الموسم الماضي.

هدية من الفيفا لـ الهلال

وقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” هديته إلى نادي الهلال، وذلك بعد تأهل الأزرق إلى كأس العالم للأندية بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وأكدت تقارير إخبارية أن الفيفا وضع قانونًا في لوائح بطولة كأس العالم للأندية، يمنح للفريق المتأهل للبطولة حق إشراك سبعة من لاعبيه الأجانب في التشكيل الرسمي للمباراة مع وجود لاعب أجنبي على دكة الاحتياط.

وكان الفرنسي بافيتيمبي غوميز تُوج بلقب أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2019، بجانب تتويجه بلقب هداف البطولة.

سبعة ألقاب قارية للزعيم

وبعد التتويج بدوري أبطال آسيا، حقق الهلال سبع بطولات مختلفة آسيويًا، حيث فاز بدوري أبطال آسيا في ثلاث مناسبات وبطولة آسيا للأندية أبطال الكأس في مناسبتين ولقبين في بطولة كأس السوبر الآسيوي.

وتُوج الهلال أمس الأحد بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/0.