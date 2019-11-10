مياه غازية بطعم البصل.. هل تجرؤ؟

المواطن - متابعة

على الرغم من أن البصل لا يبدو من الخضراوات المثالية ليكون مشروبًا غازيًا، لما يتمتع به من رائحة نفاذة ومذاق لاذع، إلا أن اليابانيين تمكنوا بالفعل من إنتاج عصير غازي بطعم البصل، له مذاق حلو بشكل غير عادي.

والمعروف أنه في عام 2016 تمكن اليابانيون من استنبات بصل خالٍ من المواد المسببة للدموع، وكان ذلك مثار دهشة الكثيرين، لكن الجديد هذه المرة هو المشروب الغازي.

وينتظر ملايين اليابانيين توفر مشروب البصل الغازي في الأسواق من أجل تذوقه، بعد أن طرحته الشركة المصنعة على نطاق محدود لمعرفة مدى تقبّل الناس له.

ويتكون مشروب البصل الغازي من البصل والماء والليمون والعسل، ويمكن شربه كما هو، أو إضافته إلى مشروبات غازية أخرى من أجل إعداد كوكتيل منعش.

وقال عدد ممن أتيحت لهم فرضة تناول عصير البصل إن المشروب تنبعث منه رائحة البصل تمامًا، لكنهم قالوا إن طعمه يشبه إلى حد كبير التفاح، خاصة أن مذاقه حلو.

ويتوفر مشروب البصل حاليًا للطلب عبر الإنترنت من خلال منصة إلكترونية يابانية. ويقول القائمون على إنتاج مشروب البصل الغازي، إن ردود فعل المستهلكين تجاهه حتى الآن إيجابية.

ويأمل القائمون على المشروع أن يلقى المنتج الجديد رواجًا خارج اليابان، ويؤكدون أن هدفهم ليس الدخول في منافسة مع مشروبات غازية أخرى موجودة في السوق، بل يعتبرون ذاك طريقًا مبتكرة للتعريف بالبصل بشكل أكبر.

تجدر الإشارة إلى أن علماء يابانيين تمكنوا في عام 2016 من إنتاج بصل خالٍ من المواد المسببة للدموع، وذلك بعد 14 عامًا من الدراسة والتخطيط والتطوير.