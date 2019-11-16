ميسي: شكرًا تركي آل الشيخ

المواطن - محمد سمعه

وجّه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، رسالة شكر وتقدير إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه؛ وذلك بسبب الاستقبال المميز لبعثة المنتخب الأرجنتيني في الرياض.

ونشر ميسي فيديو له مع تركي آل الشيخ عبر حسابه في الإنستجرام قائلًا: شكرًا لـ تركي آل الشيخ ولموسم الرياض على الأمسية المميزة في الرياض، وأنا سعدت للغاية بالعودة إليها وأتطلع للعودة إلى هنا مرة أخرى.

وكان ميسي قاد منتخب الأرجنتين للفوز ببطولة سوبر كلاسيكو أمس الجمعة على المنتخب البرازيلي بهدف دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وسجل ميسي هدف الفوز الوحيد للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.