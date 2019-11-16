ميسي: هذا سر فوزنا على البرازيل

المواطن - محمد سمعه

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، السر وراء فوز منتخب بلاده على البرازيل بالأمس في سوبر كلاسيكو 2019، الذي أُقيم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتحدث ليو ميسي قائلًا: أعتقد أن الأسلوب الدفاعي الذي لعبنا به قدم لنا الكثير في مباراة البرازيل، وجعلنا نحقق الفوز، وفي الشوط الثاني أداء المنتخب الأرجنتيني تحسن كثيرًا.

وأضاف ميسي: فعلنا ما كان يجب فعله أمام البرازيل، وأنا سعيد للغاية بالفوز، وإذا طلبني المدرب لخوض مباراة الاثنين فأنا جاهز.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة منتخب الأوروغواي يوم الاثنين 18 نوفمبر ضمن مباريات أجندة الفيفا الودية الدولية.

من جانبه، أشاد المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، بروح لاعبيه القتالية للفوز على المنتخب البرازيلي أمس الجمعة في سوبر كلاسيكو.

ونقل موقع FOX SPORTS تصريحات سكالوني الذي قال: لاعبو المنتخب الأرجنتيني أعطوا أرواحهم من أجل الفوز على الغريم منتخب البرازيل.

وتابع سكالوني: وفي الشوط الثاني، المنتخب الأرجنتيني أبدع كثيرًا، والتغييرات أتت بثمارها، ولاعبو الأرجنتين لم يبخلوا بأي شيء من أجل منتخب بلادهم.