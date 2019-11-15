ميسي.. والفوز في زيارته الثانية للسعودية

المواطن - مروة نبيل

تعول الجماهير كثيرًا على نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي في قيادة منتخب التانغو لتحقيق الفوز في مباراة الأرجنتين ضد البرازيل اليوم.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين ضد البرازيل اليوم، على استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ميسي في السعودية

وتُعتبر هذه المرة الثانية التي يلعب فيها ميسي مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في الأراضي السعودية، حيث سبق وخاض مواجهة ودية ضد الأخضر عام 2012، وانتهت بالتعادل السلبي.

وشارك ليونيل ميسي في مواجهة السعودية الودية، ولكنه لم يظهر بالمستوى المعهود باستثناء فترات قليلة من اللقاء، ويسعى أن يتألق خلال مباراة الأرجنتين ضد البرازيل اليوم، ويقود منتخب بلاده لتحقيق الفوز في السوبر كلاسيكو اليوم.

الأرجنتين ضد البرازيل

وتنطلق مباراة الأرجنتين ضد البرازيل عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، وسيتم نقل اللقاء على قناة KSA Sports 1 HD، وسيكون فهد العتيبي هو المعلق على مباراة السوبر كلاسيكو.

وستشهد مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في ملعب الملك سعود حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لشعبية المنتخبين الكبيرة، بالإضافة إلى تواجد نجم التانغو وفريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.

وعلى الرغم من أن مباراة الأرجنتين ضد البرازيل اليوم ودية، إلا أنها تحمل الطابع الرسمي، خاصة أن كلا المدربين يطمح في تجربة العديد من اللاعبين، من أجل الاستقرار على الأفضل في الفترة المقبلة خلال تصفيات كأس العالم 2022.