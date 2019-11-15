ميسي يختبر الأجواء السعودية قبل السوبر

المواطن - مروة نبيل

يأمل نجم التانغو وفريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي في التألق خلال مباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين اليوم، وقيادة منتخب بلاده لتحقيق الفوز.

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مباراة البرازيل والأرجنتين المقرر ضمن فعاليات موسم الرياض، والمقرر أن تشهد مشاركة ميسي بشكل أساسي، حسبما صرح المدير الفني ليونيل سكالوني.

السوبر الإسباني

وتُعتبر مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم، فرصة جيدة أمام ميسي لاكتشاف الأجواء السعودية، حيث إنه سيعود مجددًا، في الثامن من يناير، للمشاركة مع برشلونة في كأس السوبر الإسباني التي ستُقام في السعودية الثلاث سنوات المقبلة.

ويستضيف إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، نسخة 2020 من كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق، وهي برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وأسفرت قرعة كأس السوبر الإسباني عن مواجهة ريال مدريد لفريق فالنسيا، يوم 8 يناير، وفي حال تأهل المرينغي سيُلاقي الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في المباراة النهائية يوم 12 من الشهر ذاته.

البرازيل والأرجنتين

وستشهد مباراة البرازيل والأرجنتين حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لشعبية الكبيرة في السعودية، بالإضافة إلى تواجد العديد من النجوم العالميين، وفي مقدمتهم النجم المتألق ميسي.

وتُعد مباراة البرازيل والأرجنتين هامة للمنتخبين، فعلى الرغم من أنها ودية، ولكنها تحمل الطابع الرسمي، خاصة أن كلا المدربين يطمح في تجربة العديد من اللاعبين، من أجل الاستقرار على الأفضل خلال تصفيات كأس العالم 2022.

وتنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، وسيتم نقل اللقاء على قناة KSA Sports 1 HD، وسيكون فهد العتيبي هو المعلق على مباراة السوبر كلاسيكو.